В Баку отметили юбилей корифея мугамного искусства Алибабы Мамедова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама прошел вечер, посвященный 90-летие народного артиста, корифея мугамного искусства Алибабы Мамедова, сообщает Trend Life.

В концертной программе выступили юные музыканты отделения народных музыкальных инструментов средней специальной музыкальной школы имени Бюльбюля. Были исполнены произведения азербайджанских композиторов, песни, написанные мастером мугама, а также композиции из его репертуара.

Концерт был проведен в рамках плана действий согласно Распоряжению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева о проведении мероприятий, посвященных 90-летнему юбилею народного артиста, выдающегося ханенде Алибабы Мамедова.

Директор средней специальной музыкальной школы имени Бюльбюля, народный артист Теймур Гёйчаев, который рассказал о ярком творчестве мастера, который около семидесяти лет жизни отдал на благо развития и пропаганду азербайджанского искусства мугама, воспитании плеяды талантливых исполнителей народных песен и мугама. Алибаба Мамедов является большим мастером, значительно обогатившим сокровищницу национальной музыки. Мугамы в репертуаре старейшего ханенде, превратившего сохранение чистоты классического мугамного наследия в главную цель своего творчества, возвысились до уровня совершенных образцов исполнительного искусства и вошли в золотой фонд нашей музыкальной культуры. Оригинальная манера исполнения, мелодичный голос и высокая сценическая культура снискали Алибабе Мамедову всенародную любовь. Наряду с разнообразными мугамами и теснифами, искусным исполнителем которых является мастер, неизгладимый след в сердцах слушателей оставили и его собственные песни. Творческий путь известного педагога Алибабы Мамедова, успешно работающего на протяжении многих лет в области преподавания мугама, является школой искусства для молодого поколения ханенде. Не одно поколение исполнителей мугама и народных песен вышли из стен музыкального училища имени Асафа Зейналлы и средней специальной музыкальной школы имени Бюльбюля, где долгие годы преподавал Алибаба Мамедов.

Алибаба Мамедов родился 5 февраля 1938 года в поселке Маштага города Баку. Музыкальное образование получил в 1953-1958 годах в классе ханенде Сеида Шушинского в Азербайджанской государственной музыкальной школе.

С 1945 года - солист Азербайджанской государственной филармонии, в 1978-1988 годах - солист союза "Азконцерт". В 1968 году по инициативе маэстро Ниязи создал при Филармонии Ансамбль народных инструментов "Хумаюн". Народный артист сам руководил ансамблем. Алибаба Мамедов - автор более 100 песен и теснифов. Записи мугамов "Раст", "Баяты-Шираз", "Рахаб", "Дашти", "Хумаюн" и других в его исполнении хранятся в Золотом фонде национального искусства.

Отметим, что Международный центр мугама постоянно проводит совместные концерты со средней специальной музыкальной школой имени Бюльбюля, с Азербайджанским государственным университетом культуры и искусства, а также музыкальными школами, находящимися в подчинении Главного Управления культуры города Баку. Целью проведения совместных концертов является адаптация юных талантов к культуре сцены и повышение уровня профессионального и исполнительского мастерства.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.