Азербайджанский фотограф стал лауреатом PhotOlympic в Сербии (ФОТО)

30 декабря 2019 13:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский фотограф, со-председатель фотоклуба Gilavar Рашад Мехтиев стал лауреатом международного фотоконкурса PhotOlympic в Сербии, который был организован Международной ассоциацией фотографического искусства и Ассоциацией фотографов Master of Light, сообщил Trend Life фотограф.

В конкурсе приняло участие 68 фотографов из 19 стран, которые представили около 1500 работ. По правилам проекта, необходимо было представить 24 фотографии на определенные темы, снятые в течение 9 дней проведения конкурса. Работы оценивали по международным стандратам 17 профессиональных фотографов из 15 стран. Учитывались такие факторы как свет, диагонали, геометрия и минимализм. Рашад Мехтиев был удостоен специальной ленты, одной золотой и двух серебряных наград. В итоге, набрав 1201 бал, был признан лауреатом и удостоен третьего места.

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Азербайджанский фотограф стал лауреатом PhotOlympic в Сербии (ФОТО)
  • Азербайджанский фотограф стал лауреатом PhotOlympic в Сербии (ФОТО)
  • Азербайджанский фотограф стал лауреатом PhotOlympic в Сербии (ФОТО)
  • Азербайджанский фотограф стал лауреатом PhotOlympic в Сербии (ФОТО)
  • Азербайджанский фотограф стал лауреатом PhotOlympic в Сербии (ФОТО)
  • Азербайджанский фотограф стал лауреатом PhotOlympic в Сербии (ФОТО)
  • Азербайджанский фотограф стал лауреатом PhotOlympic в Сербии (ФОТО)
  • Азербайджанский фотограф стал лауреатом PhotOlympic в Сербии (ФОТО)
  • Азербайджанский фотограф стал лауреатом PhotOlympic в Сербии (ФОТО)
  • Азербайджанский фотограф стал лауреатом PhotOlympic в Сербии (ФОТО)
  • Азербайджанский фотограф стал лауреатом PhotOlympic в Сербии (ФОТО)
  • Азербайджанский фотограф стал лауреатом PhotOlympic в Сербии (ФОТО)
  • Азербайджанский фотограф стал лауреатом PhotOlympic в Сербии (ФОТО)
  • Азербайджанский фотограф стал лауреатом PhotOlympic в Сербии (ФОТО)
  • Азербайджанский фотограф стал лауреатом PhotOlympic в Сербии (ФОТО)
  • Азербайджанский фотограф стал лауреатом PhotOlympic в Сербии (ФОТО)
  • Азербайджанский фотограф стал лауреатом PhotOlympic в Сербии (ФОТО)
  • Азербайджанский фотограф стал лауреатом PhotOlympic в Сербии (ФОТО)
  • Азербайджанский фотограф стал лауреатом PhotOlympic в Сербии (ФОТО)
  • Азербайджанский фотограф стал лауреатом PhotOlympic в Сербии (ФОТО)
  • Азербайджанский фотограф стал лауреатом PhotOlympic в Сербии (ФОТО)
  • Азербайджанский фотограф стал лауреатом PhotOlympic в Сербии (ФОТО)
  • Азербайджанский фотограф стал лауреатом PhotOlympic в Сербии (ФОТО)
  • Азербайджанский фотограф стал лауреатом PhotOlympic в Сербии (ФОТО)
  • Азербайджанский фотограф стал лауреатом PhotOlympic в Сербии (ФОТО)
  • Азербайджанский фотограф стал лауреатом PhotOlympic в Сербии (ФОТО)
  • Азербайджанский фотограф стал лауреатом PhotOlympic в Сербии (ФОТО)
  • Азербайджанский фотограф стал лауреатом PhotOlympic в Сербии (ФОТО)
  • Азербайджанский фотограф стал лауреатом PhotOlympic в Сербии (ФОТО)
  • Азербайджанский фотограф стал лауреатом PhotOlympic в Сербии (ФОТО)
  • Азербайджанский фотограф стал лауреатом PhotOlympic в Сербии (ФОТО)
  • Азербайджанский фотограф стал лауреатом PhotOlympic в Сербии (ФОТО)
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