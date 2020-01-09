Китайские фонарики и чайная церемония: в Баку отметили Праздник весны (ВИДЕО, ФОТО)

9 января 2020 22:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее ковра в Баку прошло мероприятие, посвященное празднованию Китайского Нового года, сообщает Trend Life.

Мероприятие организованно посольством Китая в Азербайджане и Азербайджанским национальным музеем ковра, его посетили видные общественные деятели, известные деятели культуры и искусства.

Отметим, что Китайский Новый год, который после 1911 года в дословном переводе называется Праздник весны, с давних времен является главным и самым продолжительным праздником в Китае и других странах Восточной Азии.

Выступая на мероприятии посол Китая в Азербайджане Го Минь рассказала о традициях празднования Китайского Нового года. Было отмечено, что традиции Праздника весны богаты и разнообразны. Во многих странах мира проводятся мероприятия, посвященные Китайскому Новому году. Участие в данных мероприятиях позволяет жителям этих стран ближе познакомиться с традициями и культурой Китая.

Было подчеркнуто, что Праздник весны превратился в яркую визитную карточку Китая.
Посол выразила признательность Азербайджанскому национальному музею ковра и Институту Конфуция в Баку за содействие в проведении данного мероприятия.

Далее вниманию гостей вечера был представлен видеоролик о Празднике весны в Китае. Мероприятие продолжилось музыкальной программой, в ходе которой были продемонстрированы китайские народные танцы и музыкальные композиции.

Гости вечера ознакомились с экспозицией, в которую вошли печатные издания, посвященные Китаю, образцы одежды, китайские традиционные куклы, изделия из вышивки, фотографии с великолепными пейзажами Китая. Наряду с этим гости могли поучаствовать в организованных мастер-классах.

Отметим, что 25 января 2020 года, как известно, наступает год металлической Мыши (Крысы) – первый год китайского Зодиака, так называемого Круга животных.

В связи с этим с 10 по 18 января в Азербайджанском национальном музее ковра в Баку будут проходить мастер-классы для детей и взрослых, посвященные китайским традициям и празднованию Китайского Нового года. Мастер-классы будут вести преподаватели Института Конфуция в Баку.

Будут организованы мастер-классы по искусству чайной церемонии, по изготовлению новогодних украшений для окон и фигурок животных в технике цзяньчжи (китайское искусство вырезания их бумаги), по плетению браслетов в технике китайского макраме, по изготовлению китайского фонарика из бумаги и другие. В ходе мастер-классов будут демонстрироваться видеоролики на данную тему. 11 января в 14.00 состоится лекция, посвященная китайскому искусству.

(Автор: Джани Бабаева)

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  • Китайские фонарики и чайная церемония: в Баку отметили Праздник весны (ВИДЕО, ФОТО)
  • Китайские фонарики и чайная церемония: в Баку отметили Праздник весны (ВИДЕО, ФОТО)
  • Китайские фонарики и чайная церемония: в Баку отметили Праздник весны (ВИДЕО, ФОТО)
  • Китайские фонарики и чайная церемония: в Баку отметили Праздник весны (ВИДЕО, ФОТО)
  • Китайские фонарики и чайная церемония: в Баку отметили Праздник весны (ВИДЕО, ФОТО)
  • Китайские фонарики и чайная церемония: в Баку отметили Праздник весны (ВИДЕО, ФОТО)
  • Китайские фонарики и чайная церемония: в Баку отметили Праздник весны (ВИДЕО, ФОТО)
  • Китайские фонарики и чайная церемония: в Баку отметили Праздник весны (ВИДЕО, ФОТО)
  • Китайские фонарики и чайная церемония: в Баку отметили Праздник весны (ВИДЕО, ФОТО)
  • Китайские фонарики и чайная церемония: в Баку отметили Праздник весны (ВИДЕО, ФОТО)
  • Китайские фонарики и чайная церемония: в Баку отметили Праздник весны (ВИДЕО, ФОТО)
  • Китайские фонарики и чайная церемония: в Баку отметили Праздник весны (ВИДЕО, ФОТО)
  • Китайские фонарики и чайная церемония: в Баку отметили Праздник весны (ВИДЕО, ФОТО)
  • Китайские фонарики и чайная церемония: в Баку отметили Праздник весны (ВИДЕО, ФОТО)
  • Китайские фонарики и чайная церемония: в Баку отметили Праздник весны (ВИДЕО, ФОТО)
  • Китайские фонарики и чайная церемония: в Баку отметили Праздник весны (ВИДЕО, ФОТО)
  • Китайские фонарики и чайная церемония: в Баку отметили Праздник весны (ВИДЕО, ФОТО)
  • Китайские фонарики и чайная церемония: в Баку отметили Праздник весны (ВИДЕО, ФОТО)
  • Китайские фонарики и чайная церемония: в Баку отметили Праздник весны (ВИДЕО, ФОТО)
  • Китайские фонарики и чайная церемония: в Баку отметили Праздник весны (ВИДЕО, ФОТО)
  • Китайские фонарики и чайная церемония: в Баку отметили Праздник весны (ВИДЕО, ФОТО)
  • Китайские фонарики и чайная церемония: в Баку отметили Праздник весны (ВИДЕО, ФОТО)
  • Китайские фонарики и чайная церемония: в Баку отметили Праздник весны (ВИДЕО, ФОТО)
  • Китайские фонарики и чайная церемония: в Баку отметили Праздник весны (ВИДЕО, ФОТО)
  • Китайские фонарики и чайная церемония: в Баку отметили Праздник весны (ВИДЕО, ФОТО)
  • Китайские фонарики и чайная церемония: в Баку отметили Праздник весны (ВИДЕО, ФОТО)
  • Китайские фонарики и чайная церемония: в Баку отметили Праздник весны (ВИДЕО, ФОТО)
  • Китайские фонарики и чайная церемония: в Баку отметили Праздник весны (ВИДЕО, ФОТО)
  • Китайские фонарики и чайная церемония: в Баку отметили Праздник весны (ВИДЕО, ФОТО)
  • Китайские фонарики и чайная церемония: в Баку отметили Праздник весны (ВИДЕО, ФОТО)
  • Китайские фонарики и чайная церемония: в Баку отметили Праздник весны (ВИДЕО, ФОТО)
  • Китайские фонарики и чайная церемония: в Баку отметили Праздник весны (ВИДЕО, ФОТО)
  • Китайские фонарики и чайная церемония: в Баку отметили Праздник весны (ВИДЕО, ФОТО)
  • Китайские фонарики и чайная церемония: в Баку отметили Праздник весны (ВИДЕО, ФОТО)
  • Китайские фонарики и чайная церемония: в Баку отметили Праздник весны (ВИДЕО, ФОТО)
  • Китайские фонарики и чайная церемония: в Баку отметили Праздник весны (ВИДЕО, ФОТО)
  • Китайские фонарики и чайная церемония: в Баку отметили Праздник весны (ВИДЕО, ФОТО)
  • Китайские фонарики и чайная церемония: в Баку отметили Праздник весны (ВИДЕО, ФОТО)
  • Китайские фонарики и чайная церемония: в Баку отметили Праздник весны (ВИДЕО, ФОТО)
  • Китайские фонарики и чайная церемония: в Баку отметили Праздник весны (ВИДЕО, ФОТО)
  • Китайские фонарики и чайная церемония: в Баку отметили Праздник весны (ВИДЕО, ФОТО)
  • Китайские фонарики и чайная церемония: в Баку отметили Праздник весны (ВИДЕО, ФОТО)
  • Китайские фонарики и чайная церемония: в Баку отметили Праздник весны (ВИДЕО, ФОТО)
  • Китайские фонарики и чайная церемония: в Баку отметили Праздник весны (ВИДЕО, ФОТО)
  • Китайские фонарики и чайная церемония: в Баку отметили Праздник весны (ВИДЕО, ФОТО)
  • Китайские фонарики и чайная церемония: в Баку отметили Праздник весны (ВИДЕО, ФОТО)
  • Китайские фонарики и чайная церемония: в Баку отметили Праздник весны (ВИДЕО, ФОТО)
  • Китайские фонарики и чайная церемония: в Баку отметили Праздник весны (ВИДЕО, ФОТО)
  • Китайские фонарики и чайная церемония: в Баку отметили Праздник весны (ВИДЕО, ФОТО)
  • Китайские фонарики и чайная церемония: в Баку отметили Праздник весны (ВИДЕО, ФОТО)
  • Китайские фонарики и чайная церемония: в Баку отметили Праздник весны (ВИДЕО, ФОТО)
  • Китайские фонарики и чайная церемония: в Баку отметили Праздник весны (ВИДЕО, ФОТО)
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