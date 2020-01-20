В Баку показали фильм "Silahdaşlar", посвященный трагедии 20 Января (ФОТО)

20 января 2020 13:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" в Баку прошло мероприятие, посвященное 30-й годовщине трагедии 20 Января, сообщает Trend Life.

Память жертв трагедии 20 Января была почтена минутой молчания.

Затем вниманию участников вечера был представлен документальный фильм "Silahdaşlar", подготовленный студией "Salnaməfilm".

Режиссер-постановщик, заслуженный деятель искусств Низами Аббас рассказал о фильме. Он отметил, что фильм повествует о самоотверженности кинодеятелей, запечатлевших трагические события "Черного января".

Автор сценария фильма – народный артист Рамиз Фаталиев.

Напомним, что ввод в Баку 20 января 1990 года боевых частей советской армии для подавления масштабных выступлений народных масс, протестовавших против агрессивных действий Армении и ее территориальных претензий к Азербайджану, против покровительства ей со стороны руководства бывшего СССР, привел к невиданной трагедии.

День 20 января 1990 года героической страницей вошел в историю борьбы за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

В те трагические дни доблестные сыны и дочери Родины, для которых свобода, честь и достоинство страны и народа были превыше всего, пожертвовали собственными жизнями и возвысились до вершин шехидства.

(Автор: Джани Бабаева)

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  • В Баку показали фильм "Silahdaşlar", посвященный трагедии 20 Января (ФОТО)
  • В Баку показали фильм "Silahdaşlar", посвященный трагедии 20 Января (ФОТО)
  • В Баку показали фильм "Silahdaşlar", посвященный трагедии 20 Января (ФОТО)
  • В Баку показали фильм "Silahdaşlar", посвященный трагедии 20 Января (ФОТО)
  • В Баку показали фильм "Silahdaşlar", посвященный трагедии 20 Января (ФОТО)
  • В Баку показали фильм "Silahdaşlar", посвященный трагедии 20 Января (ФОТО)
  • В Баку показали фильм "Silahdaşlar", посвященный трагедии 20 Января (ФОТО)
  • В Баку показали фильм "Silahdaşlar", посвященный трагедии 20 Января (ФОТО)
  • В Баку показали фильм "Silahdaşlar", посвященный трагедии 20 Января (ФОТО)
  • В Баку показали фильм "Silahdaşlar", посвященный трагедии 20 Января (ФОТО)
  • В Баку показали фильм "Silahdaşlar", посвященный трагедии 20 Января (ФОТО)
  • В Баку показали фильм "Silahdaşlar", посвященный трагедии 20 Января (ФОТО)
  • В Баку показали фильм "Silahdaşlar", посвященный трагедии 20 Января (ФОТО)
  • В Баку показали фильм "Silahdaşlar", посвященный трагедии 20 Января (ФОТО)
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