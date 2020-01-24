Никас Сафронов создал картины об Азербайджане. В Баку будет представлено 200 произведений

БАКУ /Trend Life/ - Развитие культурных и гуманитарных связей между Россией и Азербайджаном находится на очень высоком уровне, сообщил Trend Life участник конференции "Баку-Москва – диалог культур", известный российский художник, член-корреспондент Российской академии искусств, почетный доктор Азербайджанского государственного университета культуры и искусства Никас Сафронов.

"В современном мире очень важно человеческое общение, а культура и искусство сближают страны, дают возможность больше узнать об истории и традициях различных народов. Азербайджанский народ очень мудрый и посредством диалога культур несет в мир самые высокие человеческие ценности. Исторически Азербайджан и Россию связывают дружеские связи, а я всегда называю себя другом Азербайджана. Однажды приехав в вашу гостеприимную и добрую страну, я остался навсегда здесь своим сердцем и отношением. Здесь мне всегда все очень хорошо на душе. Для меня Азербайджан, если сказать образно, является второй Родиной - вот настолько я люблю эту страну, народ и его уникальную культуру. С благословения Президента Азербайджана Гейдара Алиева в 1998 году в Баку с большим успехом прошла моя первая персональная выставка. В мае этого года будет представлена новая выставка, на которой будет представлено 200 картин, часть из которых подготовлена и посвящена Азербайджану – это пейзажи, портреты и различные композиции. Много картин я написал специально для этой выставки и они будут показаны впервые. Эти произведения были созданы на протяжении полутора лет, для чего я посетил множество регионов Азербайджана. Выставку запланировано провести в Центре Гейдара Алиева и Музее современного искусства, и она будет приурочена ко дню рождения Гейдара Алиева – 10 мая", - отметил Никас Сафронов.

Отметим, что в течение трех дней в Баку проходят конференция "Баку-Москва - диалог культур" и другие мероприятия, которые заложат фундамент для расширения отношений и тем, которые будут обсуждены в ходе предстоящего Гуманитарного форума в Баку. "Баку-Москва - диалог культур" – это проект, который впервые реализуется двумя столицами – Баку и Москвой. Из России в мероприятии участвует делегация в составе порядка 150 человек, в состав которой вошли министры, представители правительства Москвы, депутаты, ученые, ректоры вузов, деятели искусства и культуры. В рамках конференции "Москва-Баку – диалог культур" проводится круглый стол на тему "Диалог культур - основа диалога народов", фотовыставки выдающихся соотечественников, проживающих как в Азербайджане, так и в России, презентация книг "Формула власти" и "Формула жизни" первого заместителя генерального директора информационного агентства ТАСС, заслуженного работника культуры и журналиста России, лауреата Государственной премии России, кавалера государственных орденов Азербайджана "Слава", "Дружба" и "Честь" - Михаила Гусмана, посвященные его 70-летию. Проводятся и другие культурные мероприятия.

(Автор: Вугар Иманов)

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