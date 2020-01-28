БАКУ/Trend Life/ - Международный центр мугама приступает к реализации нового проекта под названием "Мугам... из поколения в поколение" (Muğam... nəsillərdən nəsillərə), сообщили Trend Life в пресс-службе Центра.



Первое мероприятие в рамках проекта будет представлено в 19.00 30 января. В этот день на сцене Международного центра мугама выступят заслуженный артист, известный ханенде Фируз Сахавет, заслуженный работник культуры, ашуг Адалят Делидаглы и молодой исполнитель мугама Малик Гасанов.

Цель проекта - поддержка юных талантов. Международный центр мугама в рамках проекта будет проводить интересные и разнообразные мероприятия, на которых будут представлены не только соло-концерты, но и программы, посвященные различным областям исполнительского искусства.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.