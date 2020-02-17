Виртуозы Азербайджана и Чехии создали мировую гармонию (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева прошел концерт с участием двух виртуозов – известного пианиста, народного артиста Азербайджана Мурада Адыгезалзаде и скрипача, лауреата международных конкурсов, профессора Пльзеньской государственной консерватории (Чехия) Романа Федчука, сообщает Trend Life.

Концерт с участием яркого творческого тандема - двух виртуозных музыкантов стал незабываемым подарком для бакинских поклонников классической музыки. Музыканты выступили в сопровождении Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под управлением дирижера, заслуженного деятеля искусств Эльшада Багирова. Прозвучали сочинения Эдварда Грига, Поля Дюка, Феликса Мендельсона, Пабло де Сарасате. В концертной программе также принял участие 17-летний талантливый скрипач, солист Государственного молодежного оркестра, лауреат международных конкурсов Джанель Наджафли.

Концерт состоялся в преддверии III Международного конкурса молодых исполнителей классической музыки и фольклора "World Harmony" (Мир гармонии) в Баку. Конкурс "World Harmony" пройдет 17-24 февраля при совместной организации Союза грузинского фольклора и классической музыки "Гармония" и проекта "Gənclərə dəstək" (Поддержка молодежи) Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, а также при поддержке Министерства культуры Азербайджана.

В рамках конкурса 17 и 18 февраля в Зале камерной и органной музыки Государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева пройдут мастер-классы Романа Федчука, который также войдет в состав жюри "World Harmony".

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(Автор: Вугар Иманов)