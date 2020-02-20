Венецианский карнавал для азербайджанских художников (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - Группа азербайджанских художников представила свои работы в Венеции на международной выставке под названием "Carnevale Venezian" ("Венецианский карнавал"), сообщила Trend Life заслуженный художник Азербайджана Асмер Нариманбекова.

Выставка прошла в рамках Венецианского карнавала в выставочном зале Palazzo Zenobio. Куратор проекта - галерист Лоретта Ларкин.

Азербайджан на выставке представили – Асмер Нариманбекова, Ирфан Султанова, Марзия Каримли, Сахим Асадли, Лейли Мусаева, Захра Мамедзаде, Захра Рагимова, Нармина Велиева и Саида Амирова,

Экспозиция вызвала большой интерес со стороны зрительской аудитории.

Отметим, что Венецианский карнавал - ежегодный костюмированный праздник, проходящий в Венеции в феврале. Первое упоминание карнавала в Венеции относится к 1094 году, хотя до XIII-XIV веков масок на карнавалах не носили. Венецианские маски делаются из кожи или папье-маше. Самые первые маски были довольно простыми по дизайну и использовались не для сокрытия лица, а для создания дистанции и возможности контакта между представителями разных слоев социальной иерархии.

Современные маски раскрашивают от руки, с использованием грунта и сусального золота. Их украшают птичьими перьями и драгоценными камнями.

Каждый год свыше полумиллиона туристов приезжают в Венецию на карнавальные мероприятия - в том числе и для участия в них.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор:Ровшан Гусейнов)