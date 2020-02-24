Когда нет предела совершенству! "World Harmony" назвал победителей в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялось торжественное награждение победителей III конкурса "World Harmony", сообщает Trend Life.

Конкурс прошел 17-24 февраля при совместной организации Союза грузинского фольклора и классической музыки "Гармония", проекта Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева "Gənclərə dəstək"​ (Поддержка молодежи), а также при поддержке министерства культуры Азербайджана. Также поддержку конкурсу оказали Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли (БМА) и Азербайджанская национальная консерватория, именно в залах этих двух учреждений прошли I и II туры конкурса.

Перед церемонией награждения победителей и дипломантов конкурса состоялся гала-концерт с участием конкурсантов и членов жюри "World Harmony".

Выступая на мероприятии, основатель проекта, президент организации Союза грузинского фольклора и классической музыки "Гармония", член жюри конкурса Цицино Бичикашвили поздравила всех участников и победителей конкурса.

"Я хочу, чтобы наш конкурс развивался, и с каждым годом все больше и больше расширял географию участников. В этом году мы приобрети новых друзей из России. Выражаю благодарность всем, кто оказал поддержку в реализации проекта", - сказала она.

Также на мероприятии были зачитаны слова поздравления директора Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, народного артиста Азербайджана, художественного руководителя проекта "Gənclərə dəstək", председателя жюри конкурса Мурада Адыгезалзаде к участникам проекта. В своем обращении Адыгезалзаде пожелал участникам удачи и дальнейших успехов в творческой деятельности.

Далее прошла церемония награждения победителей III конкурса "World Harmony".

Конкурс "WORLD HARMONY" проводится по следующим номинациям: соло-фортепиано, струнные инструменты, духовые и ударные инструменты, народные инструменты; вокал – академический, национальный, эстрадный;, инструментальные ансамбли (классические и народные), вокальные ансамбли (академические, народные).

Как рассказал Trend Life обладатель Гран-при конкурса в категории духовые инструменты, учащийся 5 класса музыкальной школы №35 имени Георгия Шароева, исполнитель на кларнете Асим Рзазаде (педагог Вагиф Мамедов), он несказанно рад завоеванной победе.

""WORLD HARMONY" - не первый конкурс, в котором я участвую. Я лауреат многих конкурсов, в том числе и международных. Но признаюсь, у меня была цель и мечта завоевать Гран-при. К этой задаче я шел от конкурса к конкурсу. Несказанно рад, что у меня все получилось", - рассказал Рзазаде.

Концертмейстер Асима Рзазаде - старший преподаватель, ведший концертмейстер Азербайджанкой национальной консерватории Светлана Ахмедова, отметила, что подобные конкурсы придают стимул юным музыкантам творчески развиваться.

"Юные музыканты усложняют, расширяют свою программу, участие в конкурсе от них требует больше концентрации, больше психологической подготовки. Конкурсы – это большая школа. Всем детям на этом пути желаю удачи. Самое главное, чтобы они ценили своих педагогов, тех, кто помогает и поддерживает их на этом пути", - добавила Ахмедова.

Молодая вокалистка Эльмира Гасанова, которая удостоена на конкурсе диплома первой степени, подчеркивает, что участвуя в проекте, она приобрела значимый опыт.

"Конечно, нет предела совершенству, всегда есть, к чему стремиться, конкурс показал мне мои ошибки, над которыми нужно работать. Соперничество было на высоком уровне. Считаю, что конкурс- хорошая возможность для наших вокалистов выступить на большой сцене, проверить свои силы на Родине. Жюри судило строго и справедливо. В третьем туре мы выступали в сопровождении Государственного камерного оркестра имени Гара Гараева, и это очень щепетильные ощущения, ведь я впервые выступала с оркестром. Для меня это был дебют", - сказала Гасанова, являющаяся ученицей народной артистки Азербайджана Гюльназ Исмаиловой.

Фортепианный дуэт – пианистки Джамала Абдинзаде и Наргиз Алиева удостоены на конкурсе диплома первой степени. Абдинзаде и Алиева являются студентками первого курса Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, и подчеркивают, что конкурс прошел на высоком уровне.

"Мы рады быть участниками данного проекта. Жюри было международное, конкурсантов судили строго. Нам ответственности добавляло и то, что в жюри присутствовала проректор БМА, профессор Нармина Гулиева, а также и то, что туры конкурса проходили в стенах нашего родного учебного заведения", - сказала Абдинзаде.

"Подобрать репертуар нужно было обстоятельно, ведь это международный конкурс. Считаю, что исполнять слишком легкие произведения - это как минимум неуважение к конкурсу. Конкуренция среди участников была сильная, и мы счастливы нашей победе", - добавила Гулиева.

Напомним, что цель и задача конкурса — пропаганда классической музыки и популяризация фольклора, выявление и поддержка особо одаренных детей и их тесное сближение, повышение исполнительского мастерства детских творческих коллективов. Участников конкурса оценивало компетентное жюри, в составе специалистов из Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Чехии, России и Турции.

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​(Автор и фото: Джани Бабаева )