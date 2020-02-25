Юбилей поэта Мамеда Ильгара с фольклорным колоритом (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Международном центре мугама прошел вечер, посвященный 70-летию со дня рождения поэта Мамеда Ильгара, сообщает Trend Life.

Юбилейный вечер, ведущим которого был секретарь Союза писателей Азербайджана Ильгар Фахми, начался с демонстрации видеоролика, посвященного жизни и творческой деятельности поэта.

На мероприятии выступили профессор Рустам Камал, академик Низами Джафаров, народные поэты Нариман Гасанзаде, Сабир Рустамханлы, директор Фонда Писателей Аждер Ол и другие представители литературы, рассказавшие о творчестве поэта, в котором нашли отражение идеология азербайджанства, национального единства и привязанность к Родине. Наряду с азербайджанским читателем, литературоведы и любители поэзии тюркоязычных стран также хорошо знакомы с творчеством поэта.

Поэт Мамедов Мамед Мадат оглы (Мамед Ильгар) родился в 1950 году в селе Асланбейли Газахского района. С детства уделял большое внимание поэзии. Уже с юных лет его стихи публикуются в районных газетах, а после переезда в Баку в таких известных газетах и журналах того времени как “Azərbaycan”, “Gənclik”, “Ulduz”, “Ədəbiyyat”. В 1991 году выходит в свет его первая книга, названная "Məni baxtıma tapşırma". В стихах поэта преобладает фольклорный колорит.

В концертной программе выступили заслуженные артисты Тайар Байрамов, Илькин Ахмедов, Ашуг Зульфия, ашуги Авды Мусаев, Самир Джалалоглы, Шаиг Инджели, Шахрияр Гараханлы, ханенде Рявана Гурбанова.

Отметим, что Международный центр мугама проводит вечера, посвященные творчеству деятелей искусства и пропагандирующие ашугское искусство. Среди них можно отметить такие проекты, как "Сокровищница тайн", "Газели", "Вечера ашугской музыки", целью которых является популяризация национального наследия и классической литературы.

(Автор: Вугар Иманов)