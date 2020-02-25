В Джоджуг Марджанлы с искусством… (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - Коллектив Азербайджанского национального музея искусств провел в селе Джоджуг Марджанлы Джебраильского района мероприятие, посвященное 28-й годовщине Ходжалинского геноцида, сообщили Trend Life в пресс-службе музея.

Напомним, что после победы в апрельских боях 2016 года, в селе Джоджуг Марджанлы были созданы благоприятные условия для обеспечения безопасного проживания и возвращения вынужденных переселенцев в родные края.

На мероприятии педагогическому коллективу и учащимся средней школы села Джоджуг Марджанлы имени Новруза Асланова было представлены художественные работы мастеров кисти, посвященные Ходжалинской трагедии.

Заместитель директора музея по научной работе Хадиджа Асадова проинформировала о деятельности Музея искусств. Выступление сопровождалось демонстрацией слайдов и видеороликов.

В свою очередь, заведующий выставочным отделом Араз Османов рассказал о древней Ходжалы-кедабекской культуре.

Школьникам была представлена передвижная выставка, состоящая из хранящихся в богатой коллекции музея произведений на эту тему.

Сотрудник научно-массового отдела Вюсаля Гумбатлы выступила с лекцией на тему "Крик Ходжалы".

Говоря о современной пропаганде произведений искусства, хранящихся в музее, заведующая отделом инноваций Сабина Агамирова рассказала о его новых достижениях.

В ходе встречи были посещены мечеть в селе Джоджуг Марджанлы, построенная по образцу Шушинской мечети, а также музей, школьная библиотека и другие учреждения.

Сотрудники Азербайджанского национального музея искусств пригласили школьников в музей и подарили средней школе имени Новруза Асланова села Джоджуг Марджанлы художественную картину.

Сотрудники музея выразили признательность директору школы Замину Газиеву за сотрудничество.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)