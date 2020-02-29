Как Баку меняет людей. Марат Башаров стал коллектором, а Регина Мянник - сумасбродной должницей (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Он – безжалостный коллектор, она – очаровательная сумасбродная должница. Для неё - решение судьбы. Для него - привычный алгоритм действий. Но эта встреча перевернет их жизнь. Внезапно что-то пошло не так…

"Идеальная игра" - так называется спектакль, поставленный режиссёром Владимиром Устюговым по мотивам пьесы "Вальс случая" популярного французского автора Виктора Аима. Однако в российской интерпретации мелодрама превратилась в комедию с участием известных российских актеров Марата Башаров и Регины Мянник. Премьера спектакля была представлена на сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, сообщает Trend Life. Организатор - компания 33 EVENT.

По сюжету, заняв у банка крупную сумму для своего любимого парня, Наталья живет своей жизнью, не думая, что этот долг придется отдавать именно ей. Ведь этот парень исчезает, и наступает время платить накопившиеся большие долги. В этот момент в квартиру Натальи приходит коллектор Марк, который и представить себе не может, с какими трудностями ему придется столкнуться. Если ты начинающий коллектор, подумай, не останешься ли ты должен, сам себе, связавшись с очаровательной, но сумасбродной женщиной. У Натальи не только нет денег, она еще и начинает терроризировать банковского работника. Марк, по ее мнению, оказывается страшной занудой, которому нужно хорошенько встряхнуть мозги, пусть даже сковородкой по голове... Нокаутированный Марк прозревает - он действительно слишком скучно и неправильно живет. Но как это исправить, если ты как «маменькин сыночек», а сумасбродная женщина влезла в долги, чтобы спасти любимого человека и ради него готова даже сесть в тюрьму?! История, которая начинается как «бизнес и ничего личного» внезапно превращается в историю любви.

Великолепная игра Марата Башарова и Регины Мянник не оставило равнодушным ни одного зрителя. Веселая история, которая закончилась большой любовью, была встречена овациями зрителей.

(Автор и фото - Вугар Иманов)