"Чернушка" в Баку – история о доброте и безграничной любви

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета 29 марта состоится показ балета "Чернушка", посвященный 100-летию со дня рождения видного азербайджанского композитора, народного артиста, профессора Ашрафа Аббасова, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Либретто балета повествует о несчастной участи маленькой девочки Чернушки, столкнувшейся с несправедливостью, бездушием, но, несмотря на это сохранившей доброту, привязанность и безграничную любовь к людям. Великолепная музыка и хореография, красочные костюмы, декорации и оригинальная постановка, несомненно, порадует детей и их родителей.

Главные партии исполнят заслуженная артистка Азербайджана Джамиля Керимова (Чернушка), солисты Юлия Ферштандт (Агджа ханум), Тимур Одушев (Пярвиз бек), Лиана Мирабдуллаева (Ясемен), Ислам Мамедов (Юсуф), Фаиг Губатов (дедушка Пири) и другие.

Хореографом-постановщиком балета является заслуженный артист Азербайджана Самир Самедов. Дирижировать балетом будет лауреат международного конкурса дирижеров им. Антала Дорати (Венгрия) Орхан Гашимов.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)