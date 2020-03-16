БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, кавалер ордена "Шохрат", актер Азербайджанского государственного академического национального драматического театра Рафаэль Дадашов будет похоронен во Второй Аллее почетного захоронения, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Похороны пройдут завтра, 17 марта, в 14.00 во Второй Аллее почетного захоронения.

Напомним, что сегодня после продолжительной болезни на 74 году жизни скончался народный артист Азербайджана, кавалер ордена "Шохрат", актер Азербайджанского государственного академического национального драматического театра Рафаэль Дадашов.

Рафаэль Дадашов родился 4 января в Нахчыване в семье легендарных актеров театра и кино, народных артистов Мелика Дадашова и Софы Гусейновой. Жизнь в творческой среде фактически предопределила выбор Рафаэля Дадашова. Он поступил в Азербайджанский институт искусств имени Мирзаги Алиева (сейчас - Азербайджанский государственный университет культуры и искусств) и переехал в Баку. С 1976 года он был артистом Азербайджанского государственного академического национального драматического театра, где воплотил множество ролей в произведениях азербайджанских и зарубежных классиков. Также актер прославился своими ролями в двадцати телеспектаклях и сорока фильмах. Рафаэль Дадашов - внес значительный вклад в развитие театрального искусства и кинематографа страны.

(Автор: Джани Бабаева )