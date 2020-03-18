Юная азербайджанка признана одной из лучших в Бельгии (ФОТО)
БАКУ /Trend Life/ - Юная азербайджанская скрипачка Сура Гасанлы добилась успеха на Международном конкурсе скрипачей имени Артюра Грюмьо (International Grumiaux Violin Competition) в Бельгии, сообщает Trend Life.
Сура Гасанлы заняла второе место на этом престижном конкурсе в своей возрастной категории.
В состав жюри конкурса вошли известные музыканты и педагоги из Чехии, Турции, Франции, Австрии, Румынии. Председателем жюри конкурса был профессор Высшего института музыки и педагогики в Намюре (Бельгия) Игорь Ткачук.
Сура Гасанлы является ученицей 5 класса средней специальной музыкальной школы имени Бюльбюля. Юная скрипачка проходит обучение у заслуженного учителя Азербайджана, профессора Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Фатимы Идиятулиновой.
Отметим, что Сура Гасанлы является активной участницей проекта Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева "Gənclərə dəstək" (Поддержка молодежи).
(Автор: Джани Бабаева)