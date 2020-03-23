Народный артист Азербайджана Ильхам Ахмедов обратился к общественности из Шамахы (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Мастер азербайджанской культуры и искусства, 71-летний актер и режиссер, директор и художественный руководитель Театра миниатюр İlham, руководитель кафедры актера музыкального театра Государственного университета культуры и искусств, кавалер ордена "Шохрат", народный артист Ильхам Намиг Кямал оглы Ахмедов посредством соцсетей обратился к общественности, сообщает Trend Life.

Ильхам Ахмедов, который вместе с семьей находится в городе Шамахы, в своем видеообращении высоко оценил оперативные меры государства с целью предотвращения угрозы распространения на территории Азербайджана коронавирусной инфекции. Он призвал всех граждан следовать рекомендациям правительства Азербайджана и ВОЗ во избежание распространения коронавируса.

(Автор: Вугар Иманов)