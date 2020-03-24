Средства от проданных картин азербайджанские художники переведут в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом (ФОТО)
БАКУ /Trend Life/ - Средства от проданных картин азербайджанские художники переведут в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом. Эта акция инициирована руководителем Art Gallery Leyla Khazari Лейлой Хазари, сообщает Trend Life.
Первыми художниками, выставившими свои работы на продажу, стали Мир Азер Абдуллаев, Рафаил Алиев, Пярвиз Гусейнов и Ирина Гундорина. Лейла Хазари призывает и другим художникам подключиться к акции.
Приобрести работы можно по ссылке https://www.facebook.com/leylakhazariart/
(Автор: Вугар Иманов)
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