"Битву" азербайджанца покажут на российском онлайн-фестивале

БАКУ /Trend Life/ - Кинолента "Битва", режиссером которой является наш соотечественник, выпускник Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова Анар Аббасов, вошла в конкурсную программу XI российского онлайн-фестиваля "Дубль дв@", сообщает Trend Life со ссылкой на сайт организаторов проекта. Фестиваль в текущем году будет проходить 2-15 апреля.

"Дубль дв@" - это ежегодный онлайн кинофестиваль. Основные критерии отбора: потенциальная массовость фильма, высокие художественные достоинства, серьезность авторской мысли и доступность киноязыка.

Фестиваль дает зрителям редкую возможность самим выбрать победителя: каждому из полнометражных конкурсных фильмов, транслируемого в течение 24 часов (с 00:00 до 00:00 мск), можно поставить оценку от 1 до 10 баллов. По такому же принципу проходит голосование за короткий метр, на прокат которого отведено 24 часа. На основании этих оценок определяется рейтинг картин, а в конце фестиваля - обладатель приза зрительских симпатий.

Кроме того, у зрителей есть возможность высказать мнение о фильме и донести его до авторов картины. Развернутые и аргументированные отзывы автоматически становятся участниками конкурса зрительских рецензий.

Онлайн кинофестиваль "Дубль дв@" проводится с 2011 года. За это время было показано больше 150 фильмов - художественных, документальных и анимационных, собрано больше 4500 зрительских отзывов и рецензий.

Сюжет фильма "Битва": стрит-дэнсер Антон делает стремительную карьеру - его команда побеждает на всех баттлах, он признанный хореограф, и все его будущее связано с танцем. Однако несчастный случай рушит все планы - Антон лишается слуха, а с ним и всех надежд. Оказавшись в непривычном мире тишины, Антон постепенно понимает, что это не конец. Страсть к танцу, воля к победе и любовь к жизни подсказывают ему новый путь к заветной мечте. И его главная битва еще впереди.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)