История Государства Ширваншахов с помощью виртуальной реальности

БАКУ /Trend Life/ - Музейный центр "Ичеришехер" в рамках акции #MuseumFromHome с 27 марта запускает в социальных сетях серию показов документальных фильмов, видеороликов, 3D и 2D-анимации о Государстве Ширваншахов, сообщили Trend Life в пресс-службе Центра.

Акция #MuseumFromHome проводится с целью просвещения представителей молодого поколения, пропаганды исторического и культурного наследия Азербайджана, а также чтобы скрасить будни представителей старшего поколения.

В рамках акции 27 марта в 12.00 был продемонстрирован анимационный фильм (хронометраж 3 минуты) в 3D-формате о первом историческом морском бое Государства Ширваншахов в 1174 году. Бой был неравным - противник приплыл на 75 кораблях, оснащенных боеприпасами, но бесстрашный Ширваншах Ахситан I ибн Минучехр III, правивший с 1160 по 1197 годы, одержал блестящую победу.



В этот же день в 15.00 зрителей ждет показ анимационного фильма "Государство Ширваншахов".

28 марта в 12:00 зрители смогут посмотреть документальный фильм "Шахи Ширвана", подготовленный Baku Media Center.

В 15:00 28 марта в социальной сети будет представлена виртуальная выставка "Наследие Ширваншахов в музеях мира". Находясь дома, зрители смогут ознакомиться с редчайшими экспонатами, образцами средневековой азербайджанской истории, находящимися в ведущих мировых музеях.



29 марта в социальной сети будут представлены макеты не сохранившихся до наших дней архитектурных памятников эпохи Ширваншахов, подготовленные молодыми архитекторами в 2018 году.

Отметим, что данная инициатива Музейного центра "Ичеришехер" - очередной проект, направленный на популяризацию нашей истории и просвещение молодежи. Подобные проекты являются ключевыми для распространения информации об уникальной по значимости эпохе правления Ширваншахов.

(Автор: Джани Бабаева)