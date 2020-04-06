Танцор из Москвы в карантинном центре Баку выступил с концертом (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Лауреат международных конкурсов, руководитель московской школы гимнастики и танца "Олимп Граций" Фарид Казаков выступил с концертом в одном из картинных центров Баку, сообщил Trend Life артист.

24 марта он вместе с другими гражданами Азербайджана, прилетел чартерным рейсом из Москвы и уже на протяжении двух недель находится на 14-дневном карантине в Олимпийской деревне атлетов. В последние дни пребывания он решил поднять настроение пребывающим на карантине людям, организовав для них концерт.

Фарид Казаков отметил важность карантинных мер в борьбе с пандемией коронавируса и выразил благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за проводимые меры и прекрасные условия, созданные в карантинном центре.

"Сейчас - очень непростое время для всех нас, которое, можно сказать, проверяет нас на прочность, силу и выдержку. Азербайджанский народ с давних времен славится своей силой и стойкостью! Главное - это верить и надеяться на лучшее. Конечно же, не забывая про положительные эмоции и любовь к творчеству, которое у нас в крови. С этой целью я решил организовать концерт для находящихся здесь людей.

Здесь я познакомился с талантливым скрипачём, выпускником Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, теперь моим хорошим другом - Ниджатом Фейзиевым. Я предложил ему принять участие в концерте, создав при этом несколько совместных дуэтов. Нам выделили целый большой зал для репетиций и концерта, а также пригласили всех желающих. Концерт получился очень интересным. Мы представили зрителям свои сольные и дуэтные номера в классическом и современном стилях. Зрители поблагодарили нас за проведение такого вечера, доставленное удовольствие. Это настоящее счастье - иметь возможность дарить людям радость и позитивное настроение!", - отметил Фарид Казаков.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Гюнель Зейналова)