Азербайджанец вошел в оргкомитет Международной конференции "Театр онлайн – 2020"

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанские театральные деятели могут принять участие в виртуальной Международной научной конференции "Театр онлайн – 2020", сообщили Trend Life пресс-службе организаторов - Международном объединении театральных критиков.

"В связи с возникшей угрозой распространения коронавирусной инфекции театры мира закрылись на карантин. Пандемия внесла коррективы во все сферы театральной жизни: отменены спектакли, премьеры, гастрольные поездки, театральные встречи и фестивали. Коронавирус изменил жизнь всех. Именно сейчас информационные технологии ярко продемонстрировали свою значимость для людей. Хоть театры и закрыты, они продолжают радовать своих зрителей онлайн-показами, встречами, мастер-классами и интервью. Во время карантина многие люди стали культурно обогащаться, так как театры всего мира открыли бесплатный доступ к онлайн-контенту на время пандемии. Театр всегда был живым искусством. А сейчас начался ее новый этап. Виртуальный. И готовы ли мы принять новый вид театрального искусства?", - отмечено в распространённом сообщении.

Как сообщают организаторы, на конференции планируется рассмотреть широкий круг вопросов: как карантин повлиял на работу театров; плюсы и минусы онлайн-показов; дистанционное театральное обучение и другие.

В состав организационного комитета вошли: доктор философии Эльчин Джафаров (Азербайджан), кандидат искусствоведения, доцент Анара Еркебай (Казахстан), доктор искусствоведения, профессор Лаша Чхартишвили (Грузия).

Цель работы научной конференции – рассмотреть способность театра к сохранению идейно-мировоззренческого и художественного воздействия на зрителя через интернет.

К участию в конференции приглашаются теоретики театра (театроведы, театральные критики, культурологи, журналисты), практические работники театра (режиссеры, актеры, драматурги, менеджеры, сценографы и руководители театров), педагоги театральных вузов.

Последний срок подачи заявки на участие в мероприятии - 30 апреля 2020 года (включительно). Дата проведения онлайн-конференции - 11 мая 2020 года.

Подробности о условиях участия в конференции можно выяснить по почте: onlinetheatrecon@gmail.com

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)