На карантине желание работать многократно увеличилось - Алиага Садиев исполнил мугам (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный артист Азербайджана, тарист Алиага Садиев в своем видеообращении Trend Life сказал:

"Друзья, пандемия коронавируса не обошла стороной и нашу страну. Хотелось бы отметить, что главой нашего государства и правительством предприняты самые серьёзные меры для предотвращения массового распространения коронавируса. Отрадно отметить, что ситуация у нас стабильная, малое количество зараженных, и я надеюсь на скорейшее избавление от этой проблемы. От нас требуется только выполнять необходимые требования, одно из которых - оставаться дома, выходить только в случае крайней необходимости. Тем самым мы бережем себя, свои семьи, близких и окружающих. Конечно, все хотят выходить на улицу, встречаться, общаться, делать свои дела и реализовывать творческие проекты, но пока надо набраться терпения и сидеть дома. Но даже в такой ситуации можно плодотворно проводить время и творить. В беседах с друзьями, творческими людьми все время звучит, что желание работать у нас многократно увеличилось. И после снятия карантина мы обязательно порадуем вас новыми проектами и концертами. Берегите себя и свои семьи для будущих дел!", - отметил Алиага Садиев и исполнил на таре мугамную композицию.

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в стране установлено ограничение передвижений. В целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов в сложившейся ситуации оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской Республики принял решение о введении ограничения передвижений в стране с 00:00 часов 5 апреля до 20:00 20 апреля 2020 года в особом порядке.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ровшан Гусейнов)