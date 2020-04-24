Онлайн-бесприданница в Баку

БАКУ/Trend Life/ - Коллектив Азербайджанского государственного академического музыкального театра проводит репетиции спектакля по пьесе Александра Островского "Бесприданница" в онлайн-формате, сообщает Trend Life со ссылкой на пресс-службу министерства культуры Азербайджана. Спектакль ставится для русского отделения театра.

Режиссер-постановщик спектакля - Ирада Гезалова. Роли в спектакле исполняют народный артист Пярвиз Мамедрзаев, заслуженные артисты Наргиз Керимова, Шовги Гусейнов, Наида Оруджева, Алмаз Алескерова, актеры Рауф Бабаев, Эмиль Гейдаров, Алимамед Новрузов, Надежда Повелицина и другие. В постановке также будут задействованы солисты хора и балетной труппы театра.

Отметим, что работа над постановкой началась до введения карантинного режима, а сейчас продолжается в онлайн-формате.

Сюжет пьесы: молодой барин Сергей Паратов, поиграв чувствами Ларисы Огудаловой, покидает её на год без всяких объяснений. Мать Ларисы старается найти для дочери богатого мужа, но этому препятствует то, что у девушки нет приданого. Отчаявшаяся Лариса заявляет матери, что готова выйти замуж за первого встречного. Им становится небогатый чиновник Юлий Карандышев. Перед свадьбой Лариса встречается с вернувшимся в город Паратовым. Известие о том, что он обручён, становится для девушки потрясением… К отчаявшейся Ларисе с предложением стать его содержанкой обращается крупный делец Кнуров. Неудачливый жених Карандышев пытается открыть невесте глаза на её приятелей, объясняя, что те видят в ней лишь вещь. Лариса на это заявляет, что, не найдя любви, будет искать золото. Карандышев, слушая Ларису, вынимает пистолет. Выстрел сопровождается словами: "Так не доставайся же ты никому!".

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджанской Республики в стране установлено ограничение передвижения с 5 апреля до 4 мая.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)