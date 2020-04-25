Мой любимый писатель - Баба Везироглу проведет онлайн-встречу

БАКУ /Trend Life/ - 25 апреля в 15.00 состоится онлайн-встреча с заслуженным деятелем искусств, поэтом-песенником, членом Союза писателей Азербайджана Бабой Везироглу, сообщает Trend Life.

Онлайн-встреча пройдет в рамках акции Главного Управления культуры города Баку #menimsevimliyazarim (мой любимый писатель).

Поэт поделится творческими планами, ответит на вопросы читателей. Прямой эфир с Бабой Везироглу будет транслироваться на официальной станице Главного Управления культуры города Баку в Instagram.

Баба Везироглу является автором десятка книг. Учился в Московском литературном институте имени М.Горького. Литературную деятельность начал в журнале "Улдуз" рассказами "В один весенний вечер", "Продавец Дадаш". В последующие годы вышли в свет его книги "Утренний поезд", "Забытая встреча", "Очаг", "Дорога", "Мир не стоит слез". Его проза и стихи публикуются в периодических изданиях уже на протяжении более 40 лет. Им переведено огромное количество классических произведений русской поэзии. Произведения Везироглу переведены на ряд иностранных языков. На его стихи написано более тысячи песен.

(Автор: Джани Бабаева)