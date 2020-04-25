Азербайджанцы из Турции поддержали Италию. Образы классиков различного времени (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Отец и дочь, заслуженные артисты Азербайджана Ислам Манафов и Туран Манафзаде, которые живут и работают в Стамбуле (Турция) в знак поддержки Италии с пандемией коронавируса исполнили фрагмент произведения Петра Чайковского "Неаполитанская песенка".

"На протяжении двух месяцев Италия является одной из самых пострадавших от пандемии коронавируса страной. Как представители культуры Азербайджана, которые живут и работают в Турции, мы посчитали своим моральным долгом исполнить эту композицию. Кстати, Баку и Неаполь – города побратимы. Вместе мы сильнее!", - отметил Ислам Манафов.

Ислам Манафов – пианист и педагог, выпускник Московской Государственной консерватории имени П.И.Чайковского, заслуженный артист Азербайджана, доцент Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли. Долгие годы живет и работает в Турции. Он основатель, художественный руководитель, солист и дирижер Турецкого камерного оркестра молодых виртуозов и Камерного оркестра.

Туран Манафзаде - пианист, дирижер, выпускница Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, лауреат международных конкурсов.

Ислам Манафов также оригинальным способом поздравил Государственный праздник Национального суверенитета и День защиты детей в Турции. В поздравительном видео для детей он провел небольшой экскурс в историю музыки, при этом воплощаясь в образы классиков различного времени – Доменико Скарлатти, Иогана Баха, Вольфганга Моцарта, Людвига ван Бетховена, Фридерика Шопена, Сергея Рахманинова, и исполняя их произведения.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ровшан Гусейнов)