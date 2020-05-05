Каким будет мир после пандемии коронавируса - глазами Мехрибан Эфенди (ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - Заслуженный художник Азербайджана, сюрреалист Мехрибан Эфенди представила Trend Life видео работы над новой картиной "Избранные небесами", которой хочет показать свое видение мира после пандемии коронавируса.

"Сюрреализм - художественное направление, ставящее в центр своего внимания смятенного человека в таинственном и непознаваемом мире. Для сюрреализма человек и мир, пространство и время теряют границы. Сюрреализм утверждает относительность мира и его ценностей. Но именно человек и его чувство любви к окружающему миру и природе формируют высшее мироздание земли и только от этого зависит наше сегодня и завтра. Если вдуматься, то пандемия коронавируса заставила на многие вещи взглянуть по-новому, переосмыслить современную систему ценностей, сделать большой шаг в красочное будущее. Именно от нас зависит состояние нашего общего дома – Земли!", - сказала Trend Life Мехрибан Эфенди.

По ее словам, вовремя предпринятые превентивные меры и эффективная деятельность государства помогла Азербайджану избежать массового распространения коронавирусной инфекции.

"Вовремя объявленный специальный режим карантина помог предотвратить многие серьёзные потери, дал возможность выходить из создавшейся тяжелой ситуации с минимальными потерями. Благодаря Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, его безмерной заботе и вниманию к гражданам страны, мы смогли уберечь наших любимых родных отцов и матерей, бабушек и дедушек, малышей и всех, кто нам дорог. Коронавирус еще не побежден и продление карантина до 31 мая является правильным решением, чтобы добиться полного исчезновения этого опасного вируса в нашей стране, и очень надеюсь, что во всем мире. В рамках социальной самоизоляции я по-прежнему занимаюсь творчество, потому что ценен каждый миг этой жизни и проводить его надо с пользой, надо ценить каждую минуту жизни на Земле. Пусть у всех будет свет в окне и в душе, пусть беды уйдут навсегда!", - добавила художница.

Мехрибан Эфенди с 2010 года участвует в международном проекте Surrealism Now, который объединяет художников из Европы, Азии, Северной и Южной Америки. Работы Эфенди с успехом были представлены в Португалии, США, Голландии, Болгарии, Словакии, Германии, Франции, Италии и Македонии и других странах, удостоены международных наград. В 2014 году была отмечена престижной итальянской премией имени Сандро Боттичелли "За искусство и талант", которая вручается Фондом Сальваторе Руссо. В 2016 году ее работы вошли в книгу Polychromia (международное издательство Studio Byblos, Италия) о лучших современных художниках-сюрреалистах по версии National Geographic.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Гюнель Зейналова)