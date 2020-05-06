Голоса зрителей учитываются: онлайн фестиваль-конкурс "К победе!" (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - Состоялась видеоконференция с участием членов оргкомитета I онлайн фестиваля-конкурса "К победе!", посвященного 75-летию Победы над фашизмом.

Основной целью онлайн фестиваля-конкурса, проводимого Главным управлением культуры города Баку, является поддержка и повышение творческого потенциала талантливых детей и представителей молодежи, содействие развитию их музыкального образования в период социальной изоляции.

В ходе видеоконференции было отмечено, что из детских музыкальных школ и школ искусств на участие в онлайн фестивале-конкурсе поступило 237 видеороликов. Данные видеоролики размещены на официальном сайте Управления (baku-art.az). Также были обсуждены технические вопросы, связанные с регламентом фестиваля-конкурса.

Напомним, что I онлайн фестиваль-конкурс проходит в формате одного тура среди учащихся детских музыкальных школ и школ искусств по номинациям "фортепиано", "народные инструменты", "струнные инструменты", "духовые инструменты", "ханенде", "вокальное искусство", "эстрадное пение" и "изобразительное искусство".

Фестиваль-конкурс проходит по трем возрастным группам: 8-11 лет, 12-14 лет, 15-17 лет.

Участники представляют на фестиваль-конкурс одно произведение продолжительностью не более 5 минут. Выступления будут оцениваться профессиональным жюри по десятибальной системе, также будут учитываться сложности в связи с отсутствием концертмейстера. Места и призы будут определены по решению жюри. Участникам, занявшим I, II, III места по каждой номинации будут присуждены соответствующие дипломы Главного Управления культуры города Баку:

I место – 1 человек (от каждой группы и каждой номинации), диплом I степени;

II место – 2 человека (от каждой группы и каждой номинации), диплом II степени;

III место – 3 человека (от каждой группы и каждой номинации), диплом III степени.

Планируется присуждение почетных грамот особо отличившимся участникам. Также предусмотрен выбор лауреата по результатам зрительской симпатии. Зрители смогут оценить и проголосовать за понравившегося участника на официальном сайте Главного Управления http://az.baku-art.az/az/musabiqe. Голосование завершится в ночь с 8 на 9 мая.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)