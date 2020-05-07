EMIN и Фарид Аскеров исполнили в Москве песню "Азербайджан" Муслима Магомаева (ВИДЕО)
БАКУ/Trend Life/ - Азербайджанский джазовый исполнитель, участник российского проекта "Голос" Фарид Аскеров, который сейчас находится в Москве, исполнил песню "Азербайджан" легендарного певца, народного артиста СССР Муслима Магомаева, сообщает Trend Life.
Во время исполнения Фариду Аскерову на фортепиано аккомпанировал народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN).
"В гостях у Эмина Агаларова. Исполнили прекрасную песню великого Муслима Магомаева – "Азербайджан". Не судите строго, но уверяю, все было от души", - написал на своей странице в Instagram певец, поделившись видеофрагментом исполнения.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)
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