История Азербайджана в ста экспонатах - Национальный музей истории готовится к 100-летию

БАКУ /Trend Life/ - Национальный музей истории Азербайджана Национальной академии наук продолжает свою деятельность в режиме онлайн, сообщили Trend Life в пресс-службе музея.

С начала года был подготовлен план мероприятий по празднованию 100-летнего юбилея музея, и в этом направлении была проведена немалая работа. Но пандемия коронавируса внесла свои коррективы в планы музея. Его сотрудники продолжают свою работу в режиме онлайн. Ежедневно в социальных сетях представляется информация об экспонатах, исторических датах, размещаются видео-лекции и статьи сотрудников. В преддверии юбилея планируется издание нескольких каталогов и книг, посвященных научно-просветительской деятельности музея - это "Азбука музея", "История Азербайджана в ста экспонатах", книга о дворце Гаджи Зейналабдина Тагиева и другие издания.

В 2020 году запланировано проведение выставок, посвященных Шелковому пути и зарождению шелководства в стране, а также выставки оружия. Открытие новой экспозиции запланировано на октябрь и оно состоится в рамках международной конференции "Музей ХХI века: проблемы соотношения классического и интерактивного".

Отметим, что Национальный музей истории Азербайджана - научно-исследовательское и культурно-просветительное учреждение, занимающееся сбором, изучением, демонстрацией и пропагандой памятников материальной и духовной культуры Азербайджана различных периодов. Музей истории осуществляет свою деятельность с июля 1920 года в здании дворца известного нефтепромышленника и благотворителя Гаджи Зейналабдин Тагиева, построенного им в 1895-1901 годах. Этот старейший музей республики по праву считается флагманом музейного дела, и успешно совмещает научно-исследовательскую работу с музейной.

В музее имеются материалы, отражающие историю Азербайджана с древнейших времен и до наших дней. Здесь хранится около 300 000 экспонатов, относящихся к различным историческим периодам.

В музее работают отдел научной экспозиции и организации выставок, отдел научно-массовой работы и образования, отдел научного просвещения и экскурсий, отдел международных связей, научно-фондовые отделы археологии, этнографии, нумизматики и эпиграфики, реставрационная лаборатория, фонды и библиотека. В здании учреждения функционирует также музей Гаджи Зейналабдина Тагиева.

(Автор: Джани Бабаева)