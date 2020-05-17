На бакинской даче произошла революция овощей и фруктов - специальный гость из США (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках литературного проекта SÖZ при содействии Министерства культуры Азербайджана и Главного управления молодежи и спорта Баку в соцсетях продолжается реализация проектов "Знаменитости читают азербайджанские сказки" и "Я читаю стихи для тебя". Проекты представлены в рамках инициативы Evdə qal - evdə yarat (Оставайся дома - твори дома) министерства культуры, сообщает Trend Life.

Cпециальным гостем стал всемирно известный поэт и писатель, доктор филологических наук, лауреат международных премий, профессор Делавэрского университета США, член Пен-клуба США, Академии американских поэтов, Союза писателей и художников Боливии, посол культуры ЮНЕСКО Александр Селимов (родился в Махачкале, Дагестан), который рассказал сказку о двух братьях из соседних аулов.

Актер Азербайджанского государственного академического русского драматического театра, народный артист Мабуд Магеррамов устроил на своей бакинской даче настоящее сказочное шоу про Чипполино и настоящую дружбу. Сам артист и его внуки сыграли персонажей сказки - овощей и фруктов. Мальчик-луковка Чиполлино борется против притеснений бедняков со стороны богачей - синьора Помидора, принца Лимона и других. А в этом ему помогают сапожник Виноградинка, кум Тыква, девочка Редиска, мальчик Вишенка и другие.

Актриса Азербайджанского государственного театра юного зрителя Земфира Абдулсамедова прочитала отрывок из повести сказки "Маленький принц".

"Дорогие родители, проведите несколько минут вместе с нами и ваши дети будут вам благодарны. Поделитесь этим проектом со своими друзьями и близкими у кого в доме бегают детишки! Наши добрые, светлые люди читают самые поучительные сказки, притчи и короткие истории из отечественной и мировой литературы! Мы благодарим всех, кто подключился к этой значимой и полезной для наших детей акции, и желаем всему миру добра и здоровья!" – отметила руководитель SÖZ, поэтесса Нигяр Гасанзаде.

(Автор: Вугар Иманов)