Один из Азербайджана, другой - из Турции: два Аскера спели о любви (ВИДЕО)

Культура 20 мая 2020 12:01 (UTC+04:00)
Один из Азербайджана, другой - из Турции: два Аскера спели о любви (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, ведущий солист Государственного академического театра оперы и балета Самир Джафаров и солист Измирского государственного театра оперы и балета (Турция) Левент Гюндюз вновь порадовали поклонников совместным исполнением, сообщает Trend Life.

Вокалисты исполнили песню Аскера "Полюбил тебя…" из оперетты выдающегося азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли "Аршин мал алан".

Каждый записал свою партию из дома, затем записи были смонтированы в один ролик. Аккомпанировала вокалистам заслуженная артистка Азербайджана, директор Государственного камерного оркестра имени Гара Гараева Наргиз Алиева.

Напомним, что ранее певцы приняли участие в проекте министерства культуры Азербайджана и телеканала Mədəniyyət (Культура) – Bizi birləşdirən mədəniyyət ("Культура, которая нас объединяет"), в ходе которого записали "Песенку Герцога" из оперы "Риголетто" Джузеппе Верди.

"Аршин мал алан» (азерб. Arşın mal alan, дословный перевод - "Покупающий товар аршинами") - последняя и самая популярная оперетта азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли. Она была написана в 1913 году. Автором либретто оперетты является сам Узеир Гаджибейли. Премьера "Аршин мал алан" состоялась 25 октября 1913 года в Театре Гаджи Зейналабдина Тагиева в Баку. Действие оперетты происходит в Шуше - городе, где вырос композитор.

(Автор: Джани Бабаева)

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