Свобода и танго – для музыкантов Азербайджана и Омана (ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - В рамках проекта Musiqi sərhəd tanımır ("Музыка не знает границ") педагог Университета Султана Кабуса (Sultan Qaboos University) в Омане, доктора философии по искусствоведению Вюсаля Амирбекова представила совместную работу с музыкантами из Азербайджана, сообщает Trend Life.

Проект реализован при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой. В его рамках педагог Университета Султана Кабуса Вюсаля Амирбекова (фортепиано), заслуженная артистка Азербайджана, директор Государственного камерного оркестра имени Гара Гараева Наргиз Алиева (фортепиано), музыканты Орхан Джумаев (виолончель) и Султангусейн Рзаев (перкуссионист) исполнили сочинение Libertango Астора Пьяццоллы.

Каждый из музыкантов записал свою партию отдельно, а затем записи были смонтированы в один видеоролик.

Libertango (рус. либертанго) - композиция в стиле новое танго композитора Астора Пьяццоллы, записанная и изданная в 1974 году в Милане. Название образовано слиянием слов "свобода" (по-испански - libertad) и "танго" - символизирует переход Пьяццоллы от классического танго в танго нуэво.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)