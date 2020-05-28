Наш Пушкин сегодня – интересная акция в Азербайджане

БАКУ /Trend Life/ - Российский информационно-культурный центр (РИКЦ) в Баку совместно с творческими объединениями Азербайджана запустил акцию "Наш Пушкин сегодня" к отмечаемому 6 июня дню рождения великого русского поэта Александра Пушкина, сообщили Trend Life в пресс-службе РИКЦ.

Организаторы приглашают всех желающих принять участие в акции под хештегом #НашПушкинсегодня. Чтобы стать участником акции #НашПушкинсегодня нужно записать и опубликовать на своей страничке в Facebook видео с исполнением произведений поэта или произведений других авторов о творчестве Александра Пушкина с указанием хештега #НашПушкинсегодня.

Также, накануне дня рождения поэта, на сайте представительства Россотрудничества в Азербайджане будут размещены списки победителей Республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе–2020.

Организаторами Олимпиады являются посольство России и представительство Россотрудничества в Азербайджане, министерство образования Азербайджана, Ассоциация преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана.

(Автор: Джани Бабаева)