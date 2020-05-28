Премьера клипа! Известные певцы исполнили песню Муслима Магомаева (ВИДЕО, ФОТО)
БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанские музыканты реализовали проект на песню "Азербайджан", написанную Муслимом Магомаевым на слова Наби Хазри, сообщает Trend Life.
Проект посвящен отмечаемому 28 мая Дню Республики. Автором проекта является директор телеканала Mədəniyyət, заслуженный артист Рамиль Гасымов.
Композиция прозвучала в исполнении оркестра Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета под управлением главного дирижера и музыкального руководителя театра, доцента Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, заслуженного артиста Азербайджана Эйюба Гулиева.
Вокальные партии исполнили солисты театра оперы и балета - народная артистка Фидан Гаджиева, заслуженные артисты Джахангир Гурбанов, Фарида Мамедова, Илаха Эфендиева, Фарид Алиев и лауреат международных конкурсов Талех Яхъяев.
(Автор: Джани Бабаева)