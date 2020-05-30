Айгюн Самедзаде представила три потрясающих проекта (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Известный композитор, музыковед, доктор философии по искусствоведению, народная артистка Азербайджана Айгюн Самедзаде представила три потрясающих клипа, приуроченных ко Дню Республики - 28 мая и 102-й годовщине со дня создания Азербайджанской Демократической Республики, сообщает Trend Life.

Композиция "Şəhidlərə" (Посвящение шехидам) написана на слова поэта и писателя, автора слов гимна Азербайджана, одного из передовых представителей романтизма и реализма в национальной литературе в 1920-1930-х годах Ахмеда Джавада (в 1937 году вместе с семьей был репрессирован сталинским режимом и расстрелян). Проект посвящен памяти шехидов тюркского мира, павших за свободу страны. Композицию исполнили Вюсал Гаджиев, Алмаханым Ахмедли, Нигяр Джалилова, Нурлан Новресли, Пярвиз Абдуллаев, Орхан Джалилов и Эмин Зейналлы. Аранжировка – Авез Мурадов.

Композиция "Elin bayrağı" (Флаг народа) также написана на слова Ахмеда Джавада. Проект посвящен Государственному флагу Азербайджана, а также флагам тюркских стран. Композицию исполнили Вюсал Гаджиев, Нурлан Новресли, Пярвиз Абдуллаев, Орхан Джалилов и Эмин Зейналлы. Аранжировщик – Самир Ширинов.

Композиция "İstiqlal" (Независимость) написана на слова поэта и литературоведа Эмина Абида Гюльтекина (репрессирован и расстрелян в 1938 году). Проект посвящен героям Азербайджана и Турции в борьбе за независимость. Композицию исполнили Пярвиз Абдуллаев, Гюнай Ибрагимли, Нигяр Джалилова, Вюсал Гаджиев, Аяз Гасымов, Кямиля Набиева и Орхан Джалилов. Аранжировка – Авез Мурадов.

(Автор: Вугар Иманов)