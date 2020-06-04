Алигисмет Лалаев примет участие в онлайн-конференции Европейской театральной конвенции

Культура 4 июня 2020 16:03 (UTC+04:00)
Алигисмет Лалаев примет участие в онлайн-конференции Европейской театральной конвенции

БАКУ/Trend Life/ - Заслуженный деятель искусств, доктор философии по искусствоведению, директор Азербайджанского государственного академического музыкального театра Алигисмет Лалаев и сотрудник театра, театральный критик Эмин Алиев примут участие в международной онлайн-конференции, организованной Европейской театральной конвенцией (ETC), сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Онлайн-конференции состоится 10-12 июня.

Программа конференции включает в себя серию онлайн-встреч, направленных на расширение международных связей, а также творческие дискуссии, панельные обсуждения и вебинары.

Отметим, что Европейская театральная конвенция является одной из крупных театральных организаций Европы, и наряду с проведением ряда мероприятий два раза в год проводит широкомасштабную научную конференцию.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)

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