В поисках талантливых детей – онлайн-фестиваль для школьников Азербайджана и Узбекистана

БАКУ /Trend Life/ - В рамках проекта Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане 11 июля 2020 года состоится Международный онлайн-фестиваль "В поисках талантливых детей" среди школьников Азербайджана и Узбекистана, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт Центра.

Основная цель онлайн-фестиваля – выявить юные таланты, продемонстрировать их способности и стимулировать их на новые творческие свершения.

Фестиваль пройдёт по следующим направлениям:

- демонстрация навыков чтения на родном языке - подготовка и презентация трейлера прочитанной книги (в формате видео);

- чтение стихотворения с особой интонацией на родном языке;

- исполнение малого постановочного спектакля, сценического (семейного, с братом, сестрой);

- исполнение азербайджанской или узбекской песни, национального танца, исполнение на национальном музыкальном инструменте;

- демонстрация необычных умений и талантов в любой области (расчёт за короткий промежуток времени, врождённая память, подготовка любого макета за короткий промежуток времени и т.д.);

- демонстрация спортивных и акробатических способностей.

Желающие принять участие в онлайн-фестивале должны, указав своё имя и фамилию, отправить информацию о своей школе и классе, а также о том, в каком направлении будут участвовать в проекте, на электронную почту Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане (culcenter.az@gmail.com). После подтверждения заявки от Культурного центра школьник получит право участвовать в фестивале.

Отметим, что отличившимся на онлайн-фестивале школьникам будут вручены специальные почётные дипломы и подарки Культурного центра.

(Автор: Джани Бабаева)