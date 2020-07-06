История азербайджанского оперного искусства – трансляция из Международного центра мугама (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - На телеканале Mədəniyyət (Культура) продолжаются прямые трансляции проекта "Bizi birləşdirən mədəniyyət" (Культура, которая нас объединяет) из Международного центра мугама, сообщает Trend Life. Выпуски программ представлены пять раз в неделю по будним дням.

Очередная программа была посвящена 100-летию Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, возникновения и развития национального оперного искусства. Гостями прямого эфира стали заслуженный деятель искусств, главный режиссер театра Хафиз Гулиев, солисты - заслуженная артистка Илаха Эфендиева, Джахангир Гурбанов и Фарид Алиев. Было рассказано об истории создания театра. Театр был построен известным инженером-строителем Николаем Баевым в 1910-1911 годах. 18 октября 1918 года правительство Азербайджанской Демократической Республики (АДР) решило официально превратить это здание в государственный театр. Самый большой музыкальный театр Азербайджана с 1920 года по сей день действует в этом красивом здании, который является одним из главных центров культурной жизни страны.

Основа азербайджанского оперного искусства была заложена 12 января 1908 года оперой Узеира Гаджибейли «Лейли и Меджнун», первая опера мусульманского мира была представлена в Театре Зейналабдина Тагиева. За ней последовали оперы «Шейх Санан» (1909), «Рустам и Зохраб» (1910), «Шах Аббас и Хуршуд Бану» (1911), «Асли и Керем» (1912), «Харун и Лейла» (1915), «Кёроглы» (1932). Интересными примерами этого жанра являются «Ашуг Гариб» Зульфугара Гаджибекова (1916) и «Шах Исмаил» Муслима Магомаева – старшего (1916). В 1935 году Муслим Магомаев создает оперу «Наргиз», а Рейнгольд Глиэр создает «Шахсенем». Успех этих опер вдохновил и других композиторов на создание новых опер. В 40-х годах были написаны такие оперы как «Хосров и Ширин» (Ниязи), «Вятян» (Джовдет Гаджиев и Гара Гараев), «Низами» (Афрасияб Бадалбейли) и многие другие. Премьера оперы «Севиль» композитора Фикрета Амирова состоялась в 1953 году. В 1972 году Шафига Ахундова стала первой женщиной-композитором в Азербайджане и первой женщиной в исламском мире, которая написала оперу. Оперы, созданные различными азербайджанскими композиторами, такими как Шафига Ахундова («Скала невесты»), Сулейман Алескеров («Бахадур и Сона», «Увядщие цветы»), Джахангир Джахангиров («Жизнь композитора», «Азад»), Васиф Адыгёзалов («Мертвец»), Мамед Гулиев ("Обманутые звезды") и другие, повлияли на современную историю азербайджанской оперы. На сцене Театра оперы и балета Азербайджана ставились и балеты зарубежных и русских классических композиторов. Мировую известность приобрели оперные певцы Бюльбюль, Шовкет Мамедова, Фатма Мухтарова, Гусейнкули Сарабский, Хагигат Рзаева, Рашид Бейбутов, Муслим Магомаев и многие другие.

(Автор: Вугар Иманов)