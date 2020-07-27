Расширяем контакты – новые возможности для художников Азербайджана

БАКУ /Trend Life/ - Дан старт новому проекту, реализуемому министерством культуры Азербайджана и Государственной картинной галерей с целью расширения сотрудничества с художниками, проживающими и работающими в регионах страны, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства.

Основная задача проекта – развить сеть контактов художников из регионов, расширяя сферу, в которой они могут повысить свой престиж и добиться известности. В связи с этим будут укрепляться связи художников с учреждениями культуры (галереи, музеи и т.д), что будет способствовать росту уровня их деятельности в регионах.

Некоторые художники не демонстрируют свои произведения, не реализовывают свои идеи и творческие поиски, а также не предпринимают меры для ознакомления со своим творчеством широкую общественность. Однако, если в этот процесс включить такой элемент как сотрудничество, то художники познакомятся с преимуществами совместной работы. Кроме того проект позволит внести позитивные изменения в их творческую среду.

Для этого художники из регионов должны отправить на электронный адрес qalereyas@bk.ru информацию о себе (биографию, контактные данные, информацию о предыдущем опыте и о сегодняшней деятельности). Телефон для справок 077-717-33-37.

(Автор: Джани Бабаева)