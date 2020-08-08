Народные артисты Азербайджана откроют сезон в Большом театре России

БАКУ /Trend Life/ - Народные артисты Азербайджана Юсиф Эйвазов и Эльчин Азизов в числе других известных вокалистов откроют 245-й сезон Большого театра в России, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт театра.

"6, 8, 10 сентября на Исторической сцене спектаклем "Дон Карлос" откроется 245-й сезон. В главных партиях — Анна Нетребко, Ильдар Абдразаков, Юсиф Эйвазов, Агунда Кулаева, Эльчин Азизов", - отмечено в сообщении на сайте.

Юсиф Эйвазов - драматический тенор, является лауреатом и обладателем Гран-при ряда международных конкурсов, почётной медали имени Джанандреа Гаваццени. Эйвазов выступает на известных оперных площадках, таких как Метрополитен-опера, Ла Скала, Венская государственная опера, Большой театр России, Парижская национальная опера и других.

Эльчин Азизов - баритон, является лауреатом международных конкурсов. Первый азербайджанец, ставший солистом Большого театра. С большим успехом выступал во многих странах мира. Также снимался в кино (Азербайджан, Россия, Турция), является режиссёром нескольких фильмов и театральных постановок. В 1992-2001 годах выступал в составе легендарной команды КВН "Парни из Баку" - чемпиона Высшей лиги КВН 1992 года, обладатель Летнего кубка КВН 1995 года, обладатель Суперкубка КВН и звания "Лучшей команды XX века" (2000 год).

(Автор: Джани Бабаева)