В Москве открылась выставка картин бакинца Рами Меира (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Государственном музее Востока в Москве 12 августа открылась выставка художника, бакинца Рами Меира, сообщает Trend Life.

Экспозиция "История одного народа – для всего мира" посвящена горским евреям. Помимо живописных полотен, на выставке представлены деревянные скульптуры и чеканные работы с ювелирной обработкой, что в совокупности создает целостное представление о культуре горских евреев Кавказа и Закавказья. Экспонаты выставки чаруют манящей и уютной атмосферой дома и кавказского гостеприимства.

Родной для художника Азербайджан изображен на многих полотнах Рами Меира. Так, на картине "Улочки старого Баку" мы видим мощеные дороги, двухэтажные каменные дома, на первых ярусах которых располагались ремесленные лавки: кожевенные, ковроткацкие, ювелирные, а на вторых – жилые помещения их хозяев.

"Моя цель – собрать и сохранить историю для своих потомков и всего мира. Я считаю, что человек, который не знает своей истории, не знает самого себя. Но я преклоняюсь перед людьми, кто свою культуру и историю не только знают, но и помогают ее возрождать", - отметил Меир.

С особенной теплотой Рами Меир изображает Губу и Красную Слободу в Азербайджане. За себя говорят множественные названия картин с упоминанием этих мест: "Свадьба в Губе", "Горская еврейка и ковроткачество в Губе", "Старинная синагога в Губе".

"Картины самобытного израильского художника Рами Меира вводят нас в мир столетней давности. Выставка отражает жизнь горских евреев: это свадьбы, это замечательные жанровые сюжеты, портреты умудренных жизнью старцев. Слово "мудрость" – любимое понятие художника. Он очень часто его употребляет, и его работы проникнуты мудростью", - поделилась впечатлениями о выставке Татьяна Метакса, советник генерального директора Государственного музея Востока.

Работая над серией "Горские евреи", Рами Меир по крупицам восстанавливал историю своего народа, действовал как историк-документалист. По книгам, старым газетам, дореволюционным открыткам, старинным семейным фотографиям и просто рассказам своих родных и друзей он воссоздавал целостную и достоверную картину о быте, традициях, ремеслах, национальном костюме горских евреев. Отдельно изучал данные о тканях, используемых в одежде: их текстуре и традиционных цветах, изучал украшения и религиозные символы. Все эти знания он воплощал в живописных образах.

"Художник хотел собрать и сохранить историю своего народа для своих потомков. Но серия "Горские евреи" настолько сильная в историческом и художественном смысле, что она интересна всему миру", - подчеркнула куратор выставки Наталия Иванова.

Выставка в Государственном музее Востока в Москве доступна для посетителей до шестого сентября 2020 года.