Заслуженная артистка Азербайджана в образе Ромео выступила в Санкт-Петербурге (ФОТО)

Культура 20 августа 2020 12:41 (UTC+04:00)
Заслуженная артистка Азербайджана в образе Ромео выступила в Санкт-Петербурге (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженная артистка Азербайджана, солистка Академии молодых оперных певцов Мариинского театра, лауреат международных конкурсов Регина Рустамова (меццо-сопрано) приняла участие в IX Санкт-Петербургском международном фестивале "Опера – всем", сообщает Trend Life со ссылкой на российские СМИ.

Регина Рустамова исполнила партию Ромео в опере "Капулетти и Монтекки" Винченцо Беллини.

В оригинале партию Ромео исполняет высокий женский голос. Этой оперной традиции больше четырех веков, тогда считали, что только так можно передать все эмоции влюбленной натуры.

"Бельканто — значит красивое пение. Надо петь очень красиво — легато, кантилена, чтобы динамически было плавно: от очень тихого к очень громкому, и назад, плавно перетекает голос. То есть этим Ромео показывает свою нежность и любовь", — рассказала в интервью Первому каналу (Россия) Регина Рустамова.

Отметим, что фестиваль представляет публике шедевры оперной классики под открытым небом в красивейших архитектурных ансамблях Санкт-Петербурга.

(Автор: Джани Бабаева )

Заслуженная артистка Азербайджана в образе Ромео выступила в Санкт-Петербурге (ФОТО) - Gallery Image
Заслуженная артистка Азербайджана в образе Ромео выступила в Санкт-Петербурге (ФОТО) - Gallery Image
Заслуженная артистка Азербайджана в образе Ромео выступила в Санкт-Петербурге (ФОТО) - Gallery Image
Заслуженная артистка Азербайджана в образе Ромео выступила в Санкт-Петербурге (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Заслуженная артистка Азербайджана в образе Ромео выступила в Санкт-Петербурге (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Заслуженная артистка Азербайджана в образе Ромео выступила в Санкт-Петербурге (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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