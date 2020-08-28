Реза Дегати показал во Франции фотографии, снятые в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В городе Родез (Франция) открылась выставка всемирно известного фотографа Резы Дегати. Среди экспонируемых работ, фотографии снятые в Азербайджане, сообщили Trend Life в пресс-службе Ассоциации диалога Франция – Азербайджан (Association Dialogue France-Azerbaijan, ADFA).

Реза Дегати - известный фотожурналист, сотрудничавший с ведущими мировыми изданиями. Он родился в 1952 году в Тебризе, а сейчас живет и работает в Париже.

Реза Дегати объездил практически весь мир. Он частобывает в Азербайджане. Дегати освещал Карабахскую войну и события января 1990 года, встречался с беженцами и вынужденными переселенцами. Маститый фотожурналист побывал во всех уголках Азербайджана и запечатлел в фотографиях повседневную жизнь, быт, обычаи и традиции обычных людей.

В Азербайджане проходили выставки работ Резы Дегати.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)