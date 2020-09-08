Азербайджанские художники выставили свои работы на продажу (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - При организации министерства культуры и Азербайджанской государственной картинной галереи, а также при поддержке "Artgift Azerbaijan" открылась онлайн-выставка-продажа работ азербайджанских художников, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства.

Задачи онлайн-выставки – развитие бизнес-связей в сфере культуры и искусства, налаживание контактов между покупателями и продавцами в этой области, усиление конкурентоспособности в сфере арт-бизнеса.

На участие в онлайн-выставке заявки подали около 300 азербайджанских художников разных поколений. Из них было отобрано более 150 работ примерно 100 авторов. Среди представленных экспонатов - живописные и графические произведения, а также скульптура.

Онлайн-выставка-продажа осуществляется посредством портала www.artgift.az.

(Автор: Джани Бабаева)