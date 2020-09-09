Меган Маркл мечтает получить премию "Оскар"
Меган Маркл мечтает получить премию "Оскар", об этом, как передает Trend Life, сообщает lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.
Отмечается, что Маркл поставила себе такую цель еще в семь лет. Она надеется, что сделка с Netflix приблизит ее к исполнению мечты.
"Оскар - это все, чего Меган когда-либо хотела. Она репетировала свою благодарственную речь перед зеркалом с расческой, когда ей было семь лет. Она также тренировалась делать подпись для раздачи автографов", - рассказал изданию друг герцогини Сассекской.
Ранее сообщалось о том, что герцог Сассекский принц Гарри и его супруга герцогиня Сассекская Меган Маркл договорились о сотрудничестве с Netflix. Согласно условиям контракта, продюсерская компания Гарри и Меган будет в течение нескольких лет снимать для видеосервиса документальные и художественные фильмы и сериалы, а также программы для детей. Финансирование производства обеспечит Netflix. Детали сделки не разглашаются.
В январе Маркл заключила контракт со студией Disney на озвучивание персонажей из мультфильмов. Вырученные средства будут перечисляться на счета благотворительной организации, занимающейся сохранением дикой природы и защитой животных от браконьеров.