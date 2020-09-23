В фильмах он играл азербайджанцев! Виктор Демирташ – украинский Акиф Исламзаде (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Украины Виктор Демирташ является одним их актеров, который неоднократно приглашался киностудией "Азербайджанфильм". Причем, часто играл именно азербайджанцев. Внешность и талант актера импонировали нашим режиссерам. Он сыграл в трех фильмах Расима Оджагова – Фарида в "Перед закрытой дверью" (1981), корреспондента в "Другая жизнь" (1987), Эдика в "Храм воздуха" (1989), в детективе Ниджата Бекирзаде "Дополнительный след" – инспектора милиции Якубова (1981) , в приключенческой картине Тофига Исмайлова "Здесь тебя не встретит рай" – Шахмамеда (1982).

К сожалению, он не был избалован вниманием прессы, молодые коллеги даже имени такого не знали, хоть он снялся в более чем ста фильмах. Очень скромный был человек. Да и у нас, к сожалению, мало, кто помнит этого артиста. Поэтому представляем читателям Trend Life материал о Викторе Демирташе, отдавая дань памяти.

Яркая романтическая внешность определила актерское амплуа Демерташа - он играл колоритных персонажей, которые возникали рядом с центральными героями, обогащая эмоциональную палитру экранного действа, внося в него самобытные яркие краски.

О происхождении своей турецкой фамилии актер вспоминал: "Фамилия турецкая, означает "железный камень". Кто-то из предков попал в плен во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов, вот оттуда она и происходит".

В 70-е годы он много снимался, но больше всего запомнился в роли Франсуа в сериале "Капитан Немо", где его и заметили азербайджанские кинематографисты. В Баку его даже называли "украинским Акифом Исламзаде" за внешнее сходство с известным азербайджанским исполнителем.

"Да, по тем временам это, конечно, было явление, тогда ведь не было сериалов. Это был один из первых телевизионных фильмов. К тому же, в то время преобладала рабочая тематика, все время в фильме варим, жарим, пилим, а тут Жюль Верн, фантастика, подводная лодка. И прекрасные актеры играли там - Миша Кононов, Владислав Дворжецкий. Володя Талашко, хороший режиссер Василий Левин. Фильм имел ошеломляющий успех, особенно у детей. Он и рассчитан был на молодежь, но, как ни странно, и взрослые с удовольствием смотрели. И меня узнавали очень часто, так как я тогда был худенький, стройненький. Это уже после травмы поправился, во мне сейчас, наверное, от того Франсуа ничего не осталось. Узнают, конечно, но уже редко, не то что раньше. Но это ведь не главное. Главное, что я принес людям радость своей работой".

В последние годы жизни, внешне в нем не осталось и следа от былого красавца, зрители просто не узнавали его в новых ролях в российских и украинских сериалах, среди которых были "Возвращение Мухтара", "Нюхач", "Пляж", "Опер по вызову" и т.д. У него были серьёзные проблемы со здоровьем, давали себя знать старые травмы на съемочных площадках, поэтому очень поправился.

"На "Азербайджанфильме" во время съемок фильма-сказки "Здесь тебя не встретит рай" я поломал ноги: пять переломов правой ноги и два перелома левой. Поправился быстро, так как всю жизнь спортом занимался, но реабилитацию не прошел — молод был, постоянно времени не хватало. Вот и сейчас эти травмы дают себя знать, мешают работать на все 100%…Мы больше снимаемся в российских картинах, а в них нам дают роли второго плана, потому что главные роли играют московские актеры. Но, к счастью, я работаю в театре. Играя на сцене, ты обогащаешься как актер, растешь, учишься, совершенствуешься, сам получаешь удовольствие, а когда видишь, что это удовольствие получает и зритель, это вообще неописуемый восторг", - рассказывал актер.

Уроженец Киева Виктор Демерташ (15 июня 1947 года - 25 декабря 2019 года) выпускник актерского факультета Всесоюзного государственного института кинематографии. С 1973 года начал сниматься в кино, его первой ролью стал Клаудио в фильме "Много шума из ничего". Заметными стали роли в фильмах "Какая у вас улыбка", "Капитан Немо", "Два гусара", "Капитан "Пилигрима"", "Одиссея капитана Блада", "Легенда о княгине Ольге", "Сердца трех".

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ровшан Гусейнов)