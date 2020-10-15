В Дубае представлена экспозиция, посвященная доблестной армии Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ -Талантливая молодая художница, член Союза художников Азербайджана, лауреат международных конкурсов, директор Nargiz Art Studio Наргиз Гулиева представила нашу страну на самой крупной в Ближневосточном регионе арт-ярмарке доступного искусства World Art Dubai.

Представленный Гулиевой на выставке в Дубае художественный проект был посвящён поддержке армии Азербайджана, которая сражается за освобождение родных земель от армянских оккупантов, сообщила Trend Life художница.

Среди экспонируемых работ Гулиевой - картины, посвященные Азербайджану и Турции, триптих, посвященный идее мультикультурализма и другие ее работы, признанные одними из лучших на выставке.

Отметим, что арт-ярмарка World Art Dubai проходила с 8 по 10 октября 2020 года. Она состоялась в Дубайском центре международной торговли (World Trade Centre) – в салоне Шейха Саеда (Sheikh Saiid Hall), где посетители смогли увидеть работы художников со всего мира – из Азербайджана, Австралии, США, Испании, Германии, Франции, России, Японии, Китая, Индии и ОАЭ.

Работы молодой азербайджанской художницы вызвали огромный интерес среди публики и посетителей выставки. По завершению выставки Наргиз Гулиева подписала контракт с такими известными компаниями, как "Arabian boutique", "Origins collective" и "Artistree Gallery" о проведении выставки в Индии в 2021 году.

Отметим, что участие Наргиз Гулиевой в World Dubai Art Fair прошло при организаторской поддержке Генерального консульства Азербайджана в Дубае.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева )