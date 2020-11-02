Стипендии имени Расима Оджагова удостоен студент АГУКИ

БАКУ /Trend Life/ - Решением Совета правления Союза кинематографистов Азербайджанской Республики определен очередной обладатель стипендии имени народного артиста, лауреата Государственной премии СССР и Азербайджана, кавалера ордена "Шохрат", видного кинорежиссера Расима Оджагова, сообщили Trend Life в пресс-службе СКАР.

Обладателем стипендии стал студент четвертого курса факультета кинорежиссуры Азербайджанского государственного университета культуры и искусств (АГУКИ) Вюсал Гаджиев.

Стипендия, учрежденная в феврале 2017 года, выдается отличникам учебы и представителям талантливой молодежи из кинематографической сферы. Ранее обладателям стипендии становились студенты АГУКИ - третьего курса факультета кинорежиссуры АГУКИ, инвалид первой группы Масер Гасанов, студент четвертого курса факультета кинорежиссуры Рахман Аллахвердиев и студентка четвертого курса операторского факультета Наргиз Садых.

Расим Миргасым оглу Оджагов родился в Шеки 22 ноября 1933 года. В 1951-1956 годы учился на операторском факультете ВГИКа в Москве. В 1965 году окончил и режиссерский факультет уже Азербайджанского театрального института. Лауреат Государственной премии Азербайджана за фильм "День рождения", лауреат Государственной премии СССР за фильм "Допрос". В качестве оператора Расим Оджагов работал над такими картинами как "Ее большое сердце", "Настоящий друг", "Наша улица", "Я буду танцевать", "Почему ты молчишь?", "В этом южном городе" и другими. Первой картиной, снятой Расимом Оджаговым в качестве режиссера, стала лента "Мститель из Гянджебасара". Расим Оджагов является режиссером картин, составляющих незабываемые страницы летописи национального кино. Среди них - "Звук свирели", "День рождения", "Допрос", "Перед закрытой дверью", "Парк", "Другая жизнь", "Храм воздуха", "Тахмина", "Стамбульская история", "Комната в отеле". Расим Оджагов ушел из жизни 11 июля 2006 года.

(Автор: Вугар Иманов)