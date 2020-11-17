"Ромео и Джульетта" по-азербайджански – фестиваль "ГИТИС – мастер-класс"

БАКУ /Trend Life/ - Студенты Азербайджанского государственного университета культуры и искусств принимают участие в III Театральном фестивале стран СНГ "ГИТИС – мастер-класс" в онлайн-формате, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт ГИТИСа.

Российский институт театрального искусства – ГИТИС проводит театральный фестиваль в онлайн-формате с 16 по 20 ноября.

"В этом году из-за коронавирусной инфекции театральные вузы стран СНГ не смогли приехать в Россию на запланированный в марте 2020 года "Театральный фестиваль стран СНГ "ГИТИС – мастер-класс". Мы перенесли фестиваль на осень, но и осенью возможность для студентов выехать не появилась. Однако мы посчитали, что отменять ежегодную встречу неправильно и решили провести фестиваль в онлайн-формате", - отмечено в сообщении.

Пять театральных школ – Азербайджанский государственный университет культуры и искусств, Казахский национальный университет искусств, Академия музыки, театра и изобразительных искусств Республики Молдова, Государственный институт искусств и культуры Узбекистана и Российский институт театрального искусства – ГИТИС покажут свои студенческие спектакли.

Студенты Азербайджанского государственного университета культуры и искусств представят на фестивале постановку "Ромео и Джульетта" по произведению Шекспира. Онлайн-показ состоится 19 ноября.

В конце фестиваля студенты обсудят увиденное с педагогами вузов. Как обычно, мастера и педагоги ГИТИСа проведут лекции и мастер-классы для участников фестиваля, в этот раз – тоже онлайн.

Цель фестиваля - укрепление культурного сотрудничества, установление связей между странами СНГ в сфере театрального образования.

(Автор: Джани Бабаева)