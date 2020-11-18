Gözün aydın olsun, Qarabağ! Новый клип Тунзали Агаевой в честь победы Азербайджана над Арменией (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Народная артистка Азербайджана, певица и композитор Тунзаля Агаева представила патриотический проект "Gözün aydın olsun, Qarabağ", посвященный победе Азербайджана над агрессорским режимом Армении, сообщает Trend Life.

Музыку к композиции написала сама Тунзаля Агаева, слова Фариза Зейналова, аранжировка – Эмин Карим, режиссёр работы - заслуженный деятель искусств Ульвия Кенуль, оператор – Эльмир Сулейманов, продюсер – Ялчын Джаббаров, dress - Гюльнара Халилова, hair-makeup – Сабина Иманова.

"Около 30 лет мы ждали этот счастливый день – освобождение оккупированной территории Азербайджана от армянских агрессоров. Эта победа завоевана кровью наших шехидов и доблестью воинов, единством народа и армии по главе с Верховным главнокомандующим, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Азербайджан после этой победы стает на новый путь развития и процветания, а армянские фашисты обязательно ответят за причиненные боль и страдания нашему народу, за миллион беженцев, разрушенные города и села, сломанные судьбы, убийства мирных жителей, детей, стариков, женщин, слезы наших матерей и отцов. Пусть армянские варвары не думают, что если творили свои злодеяния при молчании, так называемого цивилизованного международного сообщества, а зачастую при их полной поддержке, то преступления останутся безнаказанными. Мы им показали свою силу и мощь, враг разбит, на нашей земле наконец наступит мир и благоденствие. Да здравствует Азербайджан! Карабах – это Азербайджан!", - сказала Trend Life Тунзаля Агаева.

(Автор: Вугар Иманов)